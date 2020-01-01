На вебинарах мы учим использовать современные средства обучения. Учителя узнают о возможностях ИКТ, осваивают работу с новыми сервисами и повышают эффективность процесса обучения. Все участники вебинаров получают именные свидетельства.
Онлайн-практикум «Интерактивные рабочие тетради в Liveworksheets»
Вебинар «Создание учебных проектов с использованием программы для видеомонтажа Pinnacle Studio»
Вебинар «Проектная деятельность с учащимися: от идеи до реализации»57269 Вебинар прошел 28 сентября
Онлайн-практикум «Обучение на 100%: как захватить внимание учеников с первой минуты урока»27986 Вебинар прошел 9 сентября
Вебинар «Регулятивные УУД: контроль, самоконтроль, коррекция, рефлексия»39960 Вебинар прошел 6 августа
Вебинар «Создание онлайн-тестов: 5 идей как сделать тестирование увлекательным»62169 Вебинар прошел 22 июля
Вебинар «Творческая мастерская учителя английского языка: повышаем мотивацию на каникулах»8737 Вебинар прошел 30 июня
Вебинар «Подготовка к онлайн уроку. Создаем электронные дидактические материалы быстро и легко»216343 Вебинар прошел 26 мая
Вебинар «Организация дистанционного обучения при изучении физики в основной школе»6458 Вебинар прошел 7 мая
Вебинар «CORE: бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания интерактивных онлайн-уроков»86326 Вебинар прошел 24 апреля
Вебинар «Создание интерактивного сайта учителя для дистанционного обучения»91797 Вебинар прошел 11 апреля
Вебинар «Создание авторской системы удалённого обучения. Методика и инструменты»86303 Вебинар прошел 8 апреля
Вебинар «Сервис Zoom для организации и проведения дистанционных занятий»593839 Вебинар прошел 1 апреля
Вебинар «Современные подходы к управлению образовательным процессом. Секреты эффективности»56897 Вебинар прошел 13 февраля
Вебинар «Создание педагогического сайта с помощью конструктора Tilda»55973 Вебинар прошел 3 февраля
Вебинар «Образовательная инфографика как эффективный инструмент обучения»62564 Вебинар прошел 19 декабря
Вебинар «Искусство запоминания: использование приёмов мнемоники на уроках»11081 Вебинар прошел 3 декабря
Вебинар «Обучение на платформе Classcraft: повышаем учебную мотивацию и эффективность учащихся»53095 Вебинар прошел 26 ноября
Вебинар «Организация внеурочной деятельности в школе: проблемы и их решение»73397 Вебинар прошел 19 ноября
Вебинар «Цифровая трансформация в начальной школе. Миф или реальность?»10328 Вебинар прошел 22 октября
Вебинар «Особенности проведения плановых и внеплановых проверок образовательных организаций»3685 Вебинар прошел 17 октября
Вебинар «Формирование ключевых компетенций школьников: коммуникация и сотрудничество»52623 Вебинар прошел 15 октября
Вебинар «От учебно-исследовательских работ до малой Нобелевской премии»20974 Вебинар прошел 26 сентября
Вебинар «Эмоциональный интеллект педагога – развиваем soft skill XXI века»43569 Вебинар прошел 24 сентября
Вебинар «Сетевые формы организации образовательного пространства в условиях ФГОС»7523 Вебинар прошел 14 сентября
Вебинар «Психолого-педагогические аспекты взаимодействия образовательной организации с родителями в современных условиях»31053 Вебинар прошел 12 сентября
Вебинар «Компьютерные технологии в преподавании предметов естественного цикла»21996 Вебинар прошел 13 июня
Вебинар «Виды и формы работы по развитию речи учащихся начальной школы с учетом ФГОС НОО»19706 Вебинар прошел 7 мая
Вебинар «Создание ситуации успеха на уроках как инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников»54569 Вебинар прошел 25 апреля
Вебинар «Подростки в школе: особенности возраста и эффективная коммуникация»45968 Вебинар прошел 18 апреля
Вебинар «Психолого-педагогические приемы работы с ребенком с ОВЗ в общеобразовательной школе»88414 Вебинар прошел 16 апреля
Вебинар «Google Classroom – простой способ организовать дистанционное обучение»63612 Вебинар прошел 11 апреля
Вебинар «Внедрение современных технологий в обучение детей программированию. Практикум по Arduino»14608 Вебинар прошел 3 апреля
Вебинар «Использование инновационных технологий на уроках и дома в начальной школе»59773 Вебинар прошел 28 марта
Вебинар «Использование метафорических ассоциативных карт в работе педагога и школьного психолога»44775 Вебинар прошел 19 марта
Вебинар «Как решать конфликты в коллективе (школьном и педагогическом)»50145 Вебинар прошел 12 марта
Вебинар «Case-study как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС»63536 Вебинар прошел 6 марта
Вебинар «Развитие творческих способностей учащихся на уроках музыкального искусства»9653 Вебинар прошел 19 февраля
Вебинар «Как рождаются открытия: исследовательская деятельность школьников»76320 Вебинар прошел 31 января
Вебинар «Использование электронных и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности»103013 Вебинар прошел 17 января
Вебинар «Служба школьной медиации как альтернативный способ урегулирования конфликтов в образовательной среде»29314 Вебинар прошел 27 декабря
Вебинар «Подводим итоги: тренды в образовании, на что ориентироваться в 2019 году»33756 Вебинар прошел 26 декабря
Вебинар «Здоровьесберегающие функции урока в практике школьного учителя»60924 Вебинар прошел 11 декабря
Вебинар для педагогов «Смешанное обучение: технология гибкого подхода к потребностям ученика»62895 Вебинар прошел 4 декабря
Вебинар «Критическое мышление для педагогов: как развить этот навык у себя и обучить этому учащихся»116707 Вебинар прошел 29 ноября
Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и преодолеть возникшую опасность»64453 Вебинар прошел 22 ноября
Вебинар для педагогов «MustHave приложения и облачные сервисы для работы учителя»111016 Вебинар прошел 17 ноября
Вебинар для педагогов «Презентация на уроке: практические советы и техники»151599 Вебинар прошел 31 октября
Вебинар «Практико-ориентированный подход как ключ к успешному обучению программированию школьников»10322 Вебинар прошел 26 октября
Вебинар для педагогов «Эмоциональный интеллект учителя: что делать, чтобы работать эффективнее»70999 Вебинар прошел 18 октября
Вебинар для педагогов «Тайм-менеджмент в педагогической практике: секреты проактивных учителей»27495 Вебинар прошел 3 октября
Вебинар для педагогов «Scrum – новое слово в организации командной работы класса»66600 Вебинар прошел 28 сентября
Вебинар для педагогов «Финансовая грамотность школьников: содержание, формирование, мониторинг»23515 Вебинар прошел 14 сентября
Вебинар для педагогов «Как игрофицировать обучение так, чтобы все работало»11400 Вебинар прошел 10 сентября
Вебинар для педагогов «Формирование экологической культуры на уроках и во внеурочное время»23420 Вебинар прошел 5 сентября
Вебинар для педагогов «Самые эффективные образовательные системы мира»55445 Вебинар прошел 23 августа
Вебинар для педагогов «Перевернутые уроки: влияние на успешность обучения первоклассников»27750 Вебинар прошел 17 августа
Вебинар для педагогов «Профессиональный риск педагога как источник вдохновения»52805 Вебинар прошел 9 августа
Вебинар для педагогов «STEM-проекты в начальной школе. Робототехнические наборы Wedo 2.0»8737 Вебинар прошел 20 июля
Вебинар для педагогов «Успешный школьник: развитие мыслительных способностей учеников 1-4 классов»7995 Вебинар прошел 13 июля
Вебинар для педагогов «Смысловое чтение как основа развития универсальных учебных действий младшего школьника»19222 Вебинар прошел 28 июня
Вебинар для педагогов «Развивающее обучение и его реализация в учебном процессе»14910 Вебинар прошел 19 июня
Вебинар для педагогов «Проектная технология в работе современного педагога»19672 Вебинар прошел 1 июня
Вебинар для учителей «Как быть с учениками на одной волне. Советы от молодой учительницы»10039 Вебинар прошел 23 мая
Вебинар для педагогов «Социальная сеть Instagram как образовательный ресурс»6422 Вебинар прошел 16 мая
Вебинар для педагогов «Здоровьесберегающая технология в образовательном учреждении»13063 Вебинар прошел 10 мая
Вебинар для педагогов «Использование цифровых лабораторий для учителей естествознания»5090 Вебинар прошел 20 апреля
Вебинар для педагогов «Современные образовательные технологии и методики обучения - 2018»59377 Вебинар прошел 15 апреля
Вебинар для педагогов «Исследовательское обучение: совмещаем науку и творчество»17270 Вебинар прошел 23 марта
Вебинар для педагогов «Как добиться гарантированного результата в самостоятельной работе учащихся»13722 Вебинар прошел 16 марта
Вебинар для учителей «ТРИЗ-педагогика. Опыт применения в образовательных учреждениях»38315 Вебинар прошел 6 марта
Вебинар «Веб-сервисы от Google для образования. Google Classroom —инструмент для эффективного обучения»15780 Вебинар прошел 24 февраля
Вебинар «Травля в школе: феномен насилия и буллинга в современном образовательном учреждении»12941 Вебинар прошел 15 февраля
Вебинар «Технология смешанного обучения в современном школьном образовании»18609 Вебинар прошел 8 февраля
Вебинар «Практика организации исследовательской и проектной деятельности в школе»28834 Вебинар прошел 24 января
Бесплатный вебинар для учителей «Онлайн-олимпиада — интерактивный способ интеллектуального состязания учащихся»91124 Вебинар прошел 22 января
Вебинар «Как справиться с гневом и агрессией: практические приемы для педагогов»19074 Вебинар прошел 18 января
Вебинар «Как подготовить мультимедийную разработку для работы на интерактивной доске»33645 Вебинар прошел 11 января
Вебинар «Использование медиа-трендов для популяризации школьной газеты»21381 Вебинар прошел 11 декабря
Вебинар «Критическое мышление в интернет-эпоху. Как обучить этому детей?»19557 Вебинар прошел 5 декабря
Вебинар «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника в обучении»120220 Вебинар прошел 9 ноября
Бесплатный вебинар для учителей «Онлайн-олимпиада — инструмент интеллектуального соревнования для школьников (с использованием ИКТ)»90105 Вебинар прошел 30 октября
Вебинар «Дети и подростки в соц.сети: правила безопасности (инструкции для учителей и родителей)»16267 Вебинар прошел 23 октября
Вебинар «Мультимедийные технологии на уроках. Создаем идеальную презентацию в PowerPoint»243481 Вебинар прошел 4 октября
Вебинар «Обучение в информационной среде: интерактивный рабочий лист»29516 Вебинар прошел 18 сентября
Бесплатный вебинар для учителей «Онлайн-олимпиада — современный инструмент внедрения ИКТ»61145 Вебинар прошел 14 сентября
Бесплатный вебинар для учителей «Современные образовательные технологии в школе»88671 Вебинар прошел 7 сентября
Вебинар «Геймификация в образовании: игровое обучение и полезное развлечение»41258 Вебинар прошел 4 мая
Бесплатный вебинар «Компьютерная графика и дизайн в образовательном процессе»145661 Вебинар прошел 22 апреля
Вебинар «Google образовательный (секреты и новинки цифрового гиганта)»35722 Вебинар прошел 6 апреля
Вебинар «Современный учитель без комплексов (создание сайта, блога, курса, портфолио педагога)»179365 Вебинар прошел 15 марта