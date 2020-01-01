[В эфире] І Осенняя онлайн-сессия «Повышение квалификации педагога» Трансляция→

Вебинары для учителей

На вебинарах мы учим использовать современные средства обучения. Учителя узнают о возможностях ИКТ, осваивают работу с новыми сервисами и повышают эффективность процесса обучения. Все участники вебинаров получают именные свидетельства.

Вебинар «Секреты учебной мотивации школьников»

Через 1 день
6 октября в 18:00 МСК

Вебинар «Онлайн-учитель: как провести дистанционный урок»

Через 3 дня
8 октября в 18:00 МСК

Онлайн-практикум «Создание квеста в Power Point»

Через 5 дней
10 октября в 14:00 МСК

Онлайн-практикум «Мобильные приложения в помощь педагогу»

Через 7 дней
12 октября в 18:00 МСК

Онлайн-практикум «Интерактивные рабочие тетради в Liveworksheets»

Через 15 дней
20 октября в 18:00 МСК

Вебинар «Создание учебных проектов с использованием программы для видеомонтажа Pinnacle Studio»

Через 17 дней
22 октября в 18:00 МСК

Вебинар «Проектная деятельность с учащимися: от идеи до реализации»

57269 Вебинар прошел 28 сентября

Вебинар «Цифровые инструменты в работе классного руководителя»

67892 Вебинар прошел 21 сентября

Онлайн-практикум «Обучение на 100%: как захватить внимание учеников с первой минуты урока»

27986 Вебинар прошел 9 сентября

Вебинар «Современный сайт современного педагога»

52187 Вебинар прошел 3 сентября

Вебинар-практикум «Интерактивные рабочие листы»

74186 Вебинар прошел 13 августа

Вебинар-практикум «Онлайн-уроки в начальной школе»

14591 Вебинар прошел 12 августа

Вебинар «Регулятивные УУД: контроль, самоконтроль, коррекция, рефлексия»

39960 Вебинар прошел 6 августа

Вебинар «Создание онлайн-тестов: 5 идей как сделать тестирование увлекательным»

62169 Вебинар прошел 22 июля

Вебинар «Модель перевернутого обучения: практика внедрения»

57910 Вебинар прошел 16 июля

Вебинар «Топ-5 сервисов для создания визуального учебного контента»

55948 Вебинар прошел 8 июля

Вебинар «Творческая мастерская учителя английского языка: повышаем мотивацию на каникулах»

8737 Вебинар прошел 30 июня

Вебинар «Обучающие викторины на дистанционных уроках»

33262 Вебинар прошел 10 июня

Вебинар «Иммерсивное средство чтения в работе с детьми с ООП»

7673 Вебинар прошел 9 июня

Вебинар «Междисциплинарные уроки в дистанте: подготовка и проведение»

48651 Вебинар прошел 3 июня

Вебинар «Реализация ФГОС СОО на уроках географии»

23382 Вебинар прошел 28 мая

Вебинар «Подготовка к онлайн уроку. Создаем электронные дидактические материалы быстро и легко»

216343 Вебинар прошел 26 мая

Вебинар «Образовательные возможности электронного портфолио ClassDojo»

44831 Вебинар прошел 19 мая

Вебинар «Организация дистанционного обучения при изучении физики в основной школе»

6458 Вебинар прошел 7 мая

Вебинар «Использование Flipgrid в рамках дистанционного обучения»

64727 Вебинар прошел 5 мая

Вебинар «CORE: бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания интерактивных онлайн-уроков»

86326 Вебинар прошел 24 апреля

Вебинар «Создание интерактивного сайта учителя для дистанционного обучения»

91797 Вебинар прошел 11 апреля

Вебинар «Создание авторской системы удалённого обучения. Методика и инструменты»

86303 Вебинар прошел 8 апреля

Вебинар «Сервис Zoom для организации и проведения дистанционных занятий»

593839 Вебинар прошел 1 апреля

Вебинар «Топ-5 онлайн-сервисов для дистанционного обучения»

127319 Вебинар прошел 28 марта

Вебинар «Реализация здоровьесберегающих технологий в школе»

59204 Вебинар прошел 24 марта

Вебинар «Организация дистанционного обучения на Google Classroom»

431101 Вебинар прошел 23 марта

Вебинар «Создание онлайн-курса в формате веб-квеста: первые шаги»

69621 Вебинар прошел 19 марта

Вебинар «Применение технологии сторителлинга в образовании»

84887 Вебинар прошел 12 марта

Вебинар «Профилактика насилия и агрессии в школах»

31676 Вебинар прошел 20 февраля

Вебинар «Современные подходы к управлению образовательным процессом. Секреты эффективности»

56897 Вебинар прошел 13 февраля

Вебинар «Создание педагогического сайта с помощью конструктора Tilda»

55973 Вебинар прошел 3 февраля

Вебинар «Формирование метапредметных компетенций по ФГОС»

49911 Вебинар прошел 16 января

Вебинар «Перевёрнутый класс» на уроках английского языка»

12305 Вебинар прошел 14 января

Вебинар «Дисциплина на уроке: эффективные приёмы и техники»

53039 Вебинар прошел 23 декабря

Вебинар «Образовательная инфографика как эффективный инструмент обучения»

62564 Вебинар прошел 19 декабря

Вебинар «Использование метода интеллект-карт в учебном процессе»

18839 Вебинар прошел 12 декабря

Вебинар «Искусство запоминания: использование приёмов мнемоники на уроках»

11081 Вебинар прошел 3 декабря

Вебинар «Обучение на платформе Classcraft: повышаем учебную мотивацию и эффективность учащихся»

53095 Вебинар прошел 26 ноября

Вебинар «Организация внеурочной деятельности в школе: проблемы и их решение»

73397 Вебинар прошел 19 ноября

Вебинар «Создание эффективной презентации: от идеи до реализации»

91047 Вебинар прошел 31 октября

Вебинар «Разработка и реализация СИПР для обучающихся с ОВЗ»

117658 Вебинар прошел 24 октября

Вебинар «Цифровая трансформация в начальной школе. Миф или реальность?»

10328 Вебинар прошел 22 октября

Вебинар «Особенности проведения плановых и внеплановых проверок образовательных организаций»

3685 Вебинар прошел 17 октября

Вебинар «Формирование ключевых компетенций школьников: коммуникация и сотрудничество»

52623 Вебинар прошел 15 октября

Вебинар «Использование ЭОР на уроках русского языка и литературы»

8698 Вебинар прошел 8 октября

Вебинар «От учебно-исследовательских работ до малой Нобелевской премии»

20974 Вебинар прошел 26 сентября

Вебинар «Эмоциональный интеллект педагога – развиваем soft skill XXI века»

43569 Вебинар прошел 24 сентября

Вебинар «Учеба нон-стоп: быть или не быть домашним заданиям?»

31677 Вебинар прошел 19 сентября

Вебинар «Сетевые формы организации образовательного пространства в условиях ФГОС»

7523 Вебинар прошел 14 сентября

Вебинар «Психолого-педагогические аспекты взаимодействия образовательной организации с родителями в современных условиях»

31053 Вебинар прошел 12 сентября

Вебинар «Уроки в виде веб-квестов»

61819 Вебинар прошел 28 августа

Вебинар «Использование MathCAD в учебном процессе»

10702 Вебинар прошел 18 июля

Вебинар «Компьютерные технологии в преподавании предметов естественного цикла»

21996 Вебинар прошел 13 июня

Вебинар «Безопасность детей в школе»

28555 Вебинар прошел 5 июня

Вебинар «Подростковая агрессивность. Системный подход к проблеме»

26757 Вебинар прошел 30 мая

Вебинар «Проектная деятельность в школе. Как подготовиться»

53148 Вебинар прошел 22 мая

Вебинар «Виды и формы работы по развитию речи учащихся начальной школы с учетом ФГОС НОО»

19706 Вебинар прошел 7 мая

Вебинар «Создание ситуации успеха на уроках как инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников»

54569 Вебинар прошел 25 апреля

Вебинар «Подростки в школе: особенности возраста и эффективная коммуникация»

45968 Вебинар прошел 18 апреля

Вебинар «Психолого-педагогические приемы работы с ребенком с ОВЗ в общеобразовательной школе»

88414 Вебинар прошел 16 апреля

Вебинар «Google Classroom – простой способ организовать дистанционное обучение»

63612 Вебинар прошел 11 апреля

Вебинар «Внедрение современных технологий в обучение детей программированию. Практикум по Arduino»

14608 Вебинар прошел 3 апреля

Вебинар «Использование инновационных технологий на уроках и дома в начальной школе»

59773 Вебинар прошел 28 марта

Вебинар «Учет возрастных особенностей школьников в работе педагога»

36828 Вебинар прошел 26 марта

Вебинар «Использование метафорических ассоциативных карт в работе педагога и школьного психолога»

44775 Вебинар прошел 19 марта

Вебинар «Как решать конфликты в коллективе (школьном и педагогическом)»

50145 Вебинар прошел 12 марта

Вебинар «Case-study как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС»

63536 Вебинар прошел 6 марта

Вебинар «Ардуино для начинающих волшебников: введение в Ардуино»

29933 Вебинар прошел 5 марта

Вебинар «Как удержать внимание класса и провести незабываемый урок»

97252 Вебинар прошел 26 февраля

Вебинар «Как мотивировать школьников к обучению»

87204 Вебинар прошел 21 февраля

Вебинар «Развитие творческих способностей учащихся на уроках музыкального искусства»

9653 Вебинар прошел 19 февраля

Вебинар «Топ мобильных приложений для педагога»

82757 Вебинар прошел 13 февраля

Вебинар «Оценивание для обучения. Инструменты и методики»

94450 Вебинар прошел 12 февраля

Вебинар «Сервис Canva в работе педагога: практикум»

72642 Вебинар прошел 1 февраля

Вебинар «Как рождаются открытия: исследовательская деятельность школьников»

76320 Вебинар прошел 31 января

Вебинар «Использование электронных и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности»

103013 Вебинар прошел 17 января

Вебинар «Реализация внеурочной деятельности в начальной школе»

12523 Вебинар прошел 16 января

Вебинар «От усталости к ресурсу. Как не «сгореть» на работе?»

201937 Вебинар прошел 10 января

Вебинар «Служба школьной медиации как альтернативный способ урегулирования конфликтов в образовательной среде»

29314 Вебинар прошел 27 декабря

Вебинар «Подводим итоги: тренды в образовании, на что ориентироваться в 2019 году»

33756 Вебинар прошел 26 декабря

Вебинар «Работа с текстом на уроке математики»

13487 Вебинар прошел 19 декабря

Вебинар «Здоровьесберегающие функции урока в практике школьного учителя»

60924 Вебинар прошел 11 декабря

Вебинар для педагогов «Смешанное обучение: технология гибкого подхода к потребностям ученика»

62895 Вебинар прошел 4 декабря

Вебинар «Критическое мышление для педагогов: как развить этот навык у себя и обучить этому учащихся»

116707 Вебинар прошел 29 ноября

Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и преодолеть возникшую опасность»

64453 Вебинар прошел 22 ноября

Вебинар для педагогов «MustHave приложения и облачные сервисы для работы учителя»

111016 Вебинар прошел 17 ноября

Вебинар для педагогов «Презентация на уроке: практические советы и техники»

151599 Вебинар прошел 31 октября

Вебинар «Практико-ориентированный подход как ключ к успешному обучению программированию школьников»

10322 Вебинар прошел 26 октября

Вебинар для педагогов «Как учить читать детей без скучных букварей»

20630 Вебинар прошел 22 октября

Вебинар для педагогов «Эмоциональный интеллект учителя: что делать, чтобы работать эффективнее»

70999 Вебинар прошел 18 октября

Вебинар для педагогов «Тайм-менеджмент в педагогической практике: секреты проактивных учителей»

27495 Вебинар прошел 3 октября

Вебинар для педагогов «Scrum – новое слово в организации командной работы класса»

66600 Вебинар прошел 28 сентября

Вебинар для педагогов «Образование на принципах Agile»

24275 Вебинар прошел 18 сентября

Вебинар для педагогов «Финансовая грамотность школьников: содержание, формирование, мониторинг»

23515 Вебинар прошел 14 сентября

Вебинар для педагогов «Как игрофицировать обучение так, чтобы все работало»

11400 Вебинар прошел 10 сентября

Вебинар для педагогов «Формирование экологической культуры на уроках и во внеурочное время»

23420 Вебинар прошел 5 сентября

Вебинар для педагогов «Qr-коды в учебной деятельности: практикум»

43578 Вебинар прошел 29 августа

Вебинар для педагогов «Самые эффективные образовательные системы мира»

55445 Вебинар прошел 23 августа

Вебинар для педагогов «Перевернутые уроки: влияние на успешность обучения первоклассников»

27750 Вебинар прошел 17 августа

Вебинар для педагогов «Профессиональный риск педагога как источник вдохновения»

52805 Вебинар прошел 9 августа

Вебинар для педагогов «STEM-проекты в начальной школе. Робототехнические наборы Wedo 2.0»

8737 Вебинар прошел 20 июля

Вебинар для педагогов «Успешный школьник: развитие мыслительных способностей учеников 1-4 классов»

7995 Вебинар прошел 13 июля

Вебинар для педагогов «Смысловое чтение как основа развития универсальных учебных действий младшего школьника»

19222 Вебинар прошел 28 июня

Вебинар для педагогов «Развивающее обучение и его реализация в учебном процессе»

14910 Вебинар прошел 19 июня

Вебинар для педагогов «Дизайн-мышление в образовании»

14073 Вебинар прошел 13 июня

Вебинар для педагогов «Проектная технология в работе современного педагога»

19672 Вебинар прошел 1 июня

Вебинар для учителей «Как быть с учениками на одной волне. Советы от молодой учительницы»

10039 Вебинар прошел 23 мая

Вебинар для педагогов «Социальная сеть Instagram как образовательный ресурс»

6422 Вебинар прошел 16 мая

Вебинар для педагогов «Здоровьесберегающая технология в образовательном учреждении»

13063 Вебинар прошел 10 мая

Вебинар для педагогов «Использование цифровых лабораторий для учителей естествознания»

5090 Вебинар прошел 20 апреля

Вебинар для педагогов «Современные образовательные технологии и методики обучения - 2018»

59377 Вебинар прошел 15 апреля

Вебинар для педагогов «Исследовательское обучение: совмещаем науку и творчество»

17270 Вебинар прошел 23 марта

Вебинар для педагогов «Как добиться гарантированного результата в самостоятельной работе учащихся»

13722 Вебинар прошел 16 марта

Вебинар для учителей «ТРИЗ-педагогика. Опыт применения в образовательных учреждениях»

38315 Вебинар прошел 6 марта

Вебинар «Веб-сервисы от Google для образования. Google Classroom —инструмент для эффективного обучения»

15780 Вебинар прошел 24 февраля

Вебинар «Травля в школе: феномен насилия и буллинга в современном образовательном учреждении»

12941 Вебинар прошел 15 февраля

Вебинар «Технология смешанного обучения в современном школьном образовании»

18609 Вебинар прошел 8 февраля

Вебинар «Практика организации исследовательской и проектной деятельности в школе»

28834 Вебинар прошел 24 января

Бесплатный вебинар для учителей «Онлайн-олимпиада — интерактивный способ интеллектуального состязания учащихся»

91124 Вебинар прошел 22 января

Вебинар «Как справиться с гневом и агрессией: практические приемы для педагогов»

19074 Вебинар прошел 18 января

Вебинар «Как подготовить мультимедийную разработку для работы на интерактивной доске»

33645 Вебинар прошел 11 января

Вебинар «Использование медиа-трендов для популяризации школьной газеты»

21381 Вебинар прошел 11 декабря

Вебинар «Критическое мышление в интернет-эпоху. Как обучить этому детей?»

19557 Вебинар прошел 5 декабря

Вебинар «Мобильное обучение в образовательном процессе (mLearning)»

27706 Вебинар прошел 29 ноября

Вебинар «Как развить эмоциональный интеллект учащихся»

119296 Вебинар прошел 23 ноября

Вебинар «Ленты времени как инструмент ИКТ в обучении»

18993 Вебинар прошел 14 ноября

Вебинар «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника в обучении»

120220 Вебинар прошел 9 ноября

Вебинар «Как превратить анализ данных в реальные результаты обучения»

18879 Вебинар прошел 2 ноября

Бесплатный вебинар для учителей «Онлайн-олимпиада — инструмент интеллектуального соревнования для школьников (с использованием ИКТ)»

90105 Вебинар прошел 30 октября

Вебинар «Дети и подростки в соц.сети: правила безопасности (инструкции для учителей и родителей)»

16267 Вебинар прошел 23 октября

Вебинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»

34812 Вебинар прошел 12 октября

Вебинар «Мультимедийные технологии на уроках. Создаем идеальную презентацию в PowerPoint»

243481 Вебинар прошел 4 октября

Вебинар «ИКТ в образовании: что такое веб-квест?»

56489 Вебинар прошел 27 сентября

Вебинар «Обучение в информационной среде: интерактивный рабочий лист»

29516 Вебинар прошел 18 сентября

Бесплатный вебинар для учителей «Онлайн-олимпиада — современный инструмент внедрения ИКТ»

61145 Вебинар прошел 14 сентября

Бесплатный вебинар для учителей «Современные образовательные технологии в школе»

88671 Вебинар прошел 7 сентября

Вебинар «Имидж современного учителя»

35952 Вебинар прошел 29 августа

Вебинар «Ораторское мастерство современного педагога»

88144 Вебинар прошел 10 августа

Вебинар «Вконтакте с учениками: используем соц. сети в обучении»

26145 Вебинар прошел 13 июля

Вебинар «Как стать онлайн-репетитором: учимся проводить уроки в сети»

30028 Вебинар прошел 14 июня

Вебинар «Завершаем учебный год правильно: важные советы для учителя»

11560 Вебинар прошел 22 мая

Вебинар «Геймификация в образовании: игровое обучение и полезное развлечение»

41258 Вебинар прошел 4 мая

Бесплатный вебинар «Компьютерная графика и дизайн в образовательном процессе»

145661 Вебинар прошел 22 апреля

Вебинар «Google образовательный (секреты и новинки цифрового гиганта)»

35722 Вебинар прошел 6 апреля

Вебинар «Использование кейс-технологии в образовательном процессе»

59834 Вебинар прошел 25 марта

Вебинар «Современный учитель без комплексов (создание сайта, блога, курса, портфолио педагога)»

179365 Вебинар прошел 15 марта

Вебинар «Электронный менеджмент в школе»

26041 Вебинар прошел 11 марта

Вебинар «Видеокурсы как современное средство обучения»

38718 Вебинар прошел 4 марта

Бесплатный вебинар «Современные образовательные технологии»

142160 Вебинар прошел 22 февраля

Вебинар «Облачные сервисы и офисные приложения в работе учителя»

135634 Вебинар прошел 4 ноября

Вебинар «Инфографика в школе»

54767 Вебинар прошел 19 мая

Вебинар «Создание динамических презентаций в Sway, Prezi и SPARKOL»

69452 Вебинар прошел 30 марта

Вебинар «Готовим профессиональное портфолио педагога»

62462 Вебинар прошел 17 декабря